03 Şubat, 2017 | 16:38

Sosyetenin ünlü isimleri, sömestr tatilinde kayak yapmak için gözde kayak merkezlerinin yolunu tuttular.

Kayak yapmak için Avrupa’nın gözde kayak merkezlerini tercih eden sosyetenin ünlü isimleri, sömestr tatilinde Fransa’nın kayak merkezi Courchevel ile İtalya-İsviçre sınırına yakın kayak kasabası Megeve’e gitti.

Sosyete Sömestr Tatilini Kayak Yaparak Geçirdi

Yılın bu aylarında dostlarıyla bir araya gelerek tatil yapan Etel-Rober Baler çifti ile Nazlı-Aksel Goldenberg Courchevel Kayak Merkezi ‘nde buluştu. Kayak yapmayı çok seven iki kızıyla Megeve’e giden Sinan-Melda Kosif çifti de arkadaşlarıyla kayak yaptı.