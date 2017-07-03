Ünlü Çiftin Meksika’da Aşk Tatili
03 Temmuz, 2017 | 12:45
Bir dargın bir barışık görmeye alıştığımız ünlü çift Meksika’da aşk tazeliyor.
Dünyaca ünlü İskoç oyuncu Gerard Butler, 2014 yılından bu yana inişili çıkışlı bir ilişki yürüttüğü kız arkadaşı Morgan Brown’la birlikte Meksika’da objektiflere takıldı.
Meksika’nın dünyaca meşhur sahillerinde önceki gün objektiflere takılan çift, bol bol denize girip güneşlendi. Meksika plajlarının ve denizin tadını çıkaran 47 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, oldukça keyifli anlar yaşadılar.
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Gerard Butler, Meksika,
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