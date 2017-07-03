Ünlü Çiftin Meksika’da Aşk Tatili

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Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, balayı için Maldivler'de...

İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, İstanbul'da da renkli görüntülere sahne oldu.