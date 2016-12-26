Vizesiz yılbaşı eğlencesi için Budva

26 Aralık, 2016 | 16:33

Avrupa’nın yeni ülkesi Karadağ’ın turistik beldesi Budva yılbaşı için de turistlerin akınına uğruyor. Budva, seyahat planı yapmakta geç kalanlar için de vizesiz yılbaşı için en yakın alternatiflerden biri.

NationalTurk’ün haberine göre düzenlenen büyük partiler ve konserlerle Karadağ’ın Budva beldesi, son yılların en gözde yılbaşı destinasyonlarından biri haline geldi. Budva bu yıl da turistlerin gözdesi durumunda. Vize için geç kalan Türk gezginler de Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması gereği Budva’ya vizesiz olarak gidebiliyor.

Budva beş gün içinde müzik, yemek ve eğlence ile 2017 yılının başlangıcını kutlamayı planlıyor.

Program, 31 Aralık’ta yerel saatle 21.30’da Budva’nın Eski Kent meydanında ülkenin popüler müzik gruplarının konserleriyle başlıyor. Gece boyunca devam edecek olan eğlence gece yarısında ise tavan yapacak.

Açık hava eğlencesini sevmeyenler için de Budva’nın ünlü kulüp ve barları yılbaşında özel programlar düzenliyor. Genelde ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken Budva’da, dünyanın her yerinde olduğu gibi yılbaşı gecesinde fiyatlar biraz yükseliyor. Ancak fiyatların yüksek hali bile ortalama 70-80 euro civarında. Yani 70 euro vererek yılbaşı gecesi boyunca eğlenmeniz mümkün.