Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Vizesiz yılbaşı eğlencesi için Budva

26 Aralık, 2016 | 16:33

budva-yilbasi

Avrupa’nın yeni ülkesi Karadağ’ın turistik beldesi Budva yılbaşı için de turistlerin akınına uğruyor. Budva, seyahat planı yapmakta geç kalanlar için de vizesiz yılbaşı için en yakın alternatiflerden biri.

NationalTurk’ün haberine göre düzenlenen büyük partiler ve konserlerle Karadağ’ın Budva beldesi, son yılların en gözde yılbaşı destinasyonlarından biri haline geldi. Budva bu yıl da turistlerin gözdesi durumunda. Vize için geç kalan Türk gezginler de Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması gereği Budva’ya vizesiz olarak gidebiliyor.

Budva beş gün içinde müzik, yemek ve eğlence ile 2017 yılının başlangıcını kutlamayı planlıyor.

Program, 31 Aralık’ta yerel saatle 21.30’da Budva’nın Eski Kent meydanında ülkenin popüler müzik gruplarının konserleriyle başlıyor. Gece boyunca devam edecek olan eğlence gece yarısında ise tavan yapacak.

Açık hava eğlencesini sevmeyenler için de Budva’nın ünlü kulüp ve barları yılbaşında özel programlar düzenliyor. Genelde ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken Budva’da, dünyanın her yerinde olduğu gibi yılbaşı gecesinde fiyatlar biraz yükseliyor. Ancak fiyatların yüksek hali bile ortalama 70-80 euro civarında. Yani 70 euro vererek yılbaşı gecesi boyunca eğlenmeniz mümkün.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Budva, Budva Yılbaşı, Vizesiz Yılbaşı, Yılbaşı Turları,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.
Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Beethoven Akademisi’nin Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü’ne layık görüldü.
Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü'nü aldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.