Yılın Modeli Gigi Hadid!

06 Aralık, 2016 | 10:28

İngiliz Moda Ödülleri, Londra Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen hafta ikinci kez Victoria’s Secret defilesine çıkan 21 yaşındaki Gigi Hadid, Londra’daki törende ‘Yılın Modeli’ seçildi.

13 milyon dolarlık serveti bulunan Gigi Hadid, bugüne kadar birçok uluslararası markanın kampanyasında yer aldı. Seksi model son olarak Victoria’s Secret Fashion Show kapsamında podyuma çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Gigi Hadid, kardeşi Bella Hadid ve en yakın arkadaşı Kendall Jenner, 2016 Uluslararası Yılın Modeli olabilmek için yarışıyordu.