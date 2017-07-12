12 Temmuz, 2017 | 10:57

Ünlü model Izabel Goulart ve futbolcu sevgilisi Kevin Trapp, Yunan Adalarında aşka geldiler.

Yunan Adaları yaz aylarına oldukça hızlı başladı öyle de devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler, Kos Santorini, Mykonos ve Girit Adası Turları ile Yunan adalarının keyfini sürüyor.

Mykonos, ünlülerle dolup taşan Yunan Adaları arasında. Renkli gece hayatı ve eğlenceli partileriyle meşhur Mykonos Adası, deniz ve güneşin keyfini sürmek isteyenleri de fazlasıyla memnun ediyor.

Mykonos Adası Turları sırasında objektiflere takılan Victoria’s Secret modeli Izabel Goulart ve futbolcu sevgilisi Kevin Trapp da o isimlerden. İkili önceki gün Mykonos sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkarıp plajda eğlenirken görüldü. Denizde aşka gelen çift, birbirlerini öpücükleri boğdular.