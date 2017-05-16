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ABD’nin En Güzel Kızı Belli Oldu

16 Mayıs, 2017 | 10:33

ABD’nin en güzel kızı belli oldu. 25 yaşındaki Kara McCullough Miss USA seçildi.

ABD’nin en güzel kızı belli oldu. 25 yaşındaki Kara McCullough Miss USA seçildi.

ABD Nükleer Denetleme Komisyonu’nda çalışan Kara McCullough, ABD’nin en güzel kızı seçildi. 25 yaşındaki İtalya doğumlu Kara McCullough, güzellik tacını taktıktan sonra göz yaşlarına hakim olamadı.

ABD’nin En Güzel Kızı Belli Oldu

Sözleri tartışma yarattı

“Sağlık hizmeti bir ayrıcalık mı yoksa bir hak mıdır?” sorusuna verdiği cevapla tartışma yarattı. Miss USA Kara McCullough, soruya verdiği “ayrıcalık” cevabıyla sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

ABD’nin En Güzel Kızı Belli Oldu

ABD güzelinin soru karşısında kullandığı ifadeler şu şekilde;

“Kesinlikle bir ayrıcalık olduğunu söyleyeceğim. Bir hükümet çalışanı olarak sağlık hizmeti açısından imtiyazlıyım. Ve ilk elden görüyorum ki, sağlık hizmeti aldığınızda işinizin olması gerekir. Bu yüzden bu durumun geliştirilmesine devam etmemiz gerekiyor, böylece dünya genelindeki tüm Amerikalılar için sağlık hizmeti ve iş imkanları sağlanır”

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ABD, Kara McCullough, Miss USA,

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