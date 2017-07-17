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Adriana Lima Amerika’ya Yalnız Uçtu

17 Temmuz, 2017 | 10:08

Adriana Lima Metin Hara ABD

Metin Hara ile bir süredir Bodrum’da tatilde olan ünlü model Adriana Lima Amerika’ya gitti.

Yazar Metin Hara ve Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima arasındaki ilişki, gerek Türk medyası gerekse dış basının ilgisini oldukça çekiyor.

Bodrum’da tatil yapan çift bir kaç günlüğüne tekne ile mavi tura çıkmıştı. Önceki gün ise Adriana Lima, ABD’nin yolunu tuttu.

Adriana Lima Amerika’ya Yalnız Uçtu

Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Adriana Lima, THY’nin tarifeli uçağıyla tek başına ABD’ye uçtu.

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ABD, Adriana Lima, Metin Hara,

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