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Demet Akbağ Holi Festivali İçin Hindistan’da!

14 Mart, 2017 | 11:36

Demet Akbağ Holi Festivali İçin Hindistan’da!

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Hindistan’da her yıl düzenlenen renklerin festivali olarak da bilinen Holi ‘ye katıldı.

Hem baharın gelişini kutlamak hem de ruhunu arındırıp huzur bulmak isteyenlerin katılımıyla Hindistan’da her yıl gerçekleştirilen Holi (Renkler) Festivali, ünlü isimleri de ağırlıyor.

Demet Akbağ Holi Festivali İçin Hindistan’da!

Demet Akbağ Holi Festivali İçin Hindistan’da!

Usta oyuncu Demet Akbağ ve Yoga eğitmeni Neslihan İskit, daha önce Coldplay grubunun bir şarkısında konu edindiği Holi Festivali ‘ne katılmak üzere Hindistan’ın yolunu tuttu. Huzur bulmak için 9 bin kilometre yol yaparak Hindistan’a giden Demet Akbağ, Hindistan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Akbağ Holi Festivali İçin Hindistan’da!

Demet Akbağ ve Hindu Prensi Arvind Singh Mewar

Udaipur şehrindeki The City Palace’da düzenlenen ritüellere katılan Demet Akbağ, Hindu prensi Arvind Singh Mewar’la bir araya geldi. 57 yaşındaki Akbağ, Holi Festivali boyunca, bol bol meditasyon yapıp enerjisini yeniledi.

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Demet Akbağ, Hindistan, Holi Festivali,

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