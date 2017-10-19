Jennifer Lopez’den Kalça Şov

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne'sini evlendirdiler.

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