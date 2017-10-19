Jennifer Lopez’den Kalça Şov
19 Ekim, 2017 | 16:05
New York’ta konser veren Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
48 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle izlemeye gelenlere oldukça sıcak dakikalar yaşattı.
Konser sırasında Jennifer Lopez, dünya çapında şöhrete sahip kalçalarını açarak hayranlarına gösterdi.
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