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Mariah Carey Yılbaşı Performansıyla Hayal Kırıklığı Yarattı

02 Ocak, 2017 | 10:29

Mariah Carey Yılbaşı Performansıyla Hayal Kırıklığı Yarattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin yılbaşı gecesi sahnede playback yapması hayal kırıklığı yarattı.

ABD yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York’un simgesi Times Meydanında yılbaşı gecesi sahne alan Mariah Carey, kendisini izlemeye gelenleri şaşırttı.

46 yaşındaki ünlü şarkıcı, canlı performansı sırasında playback yapınca büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Konsere damga vuran olay ise Mariah Carey’nin çalan şarkı yerine başka bir şarkıyı seslendirmesi oldu.

Mariah Carey Yılbaşı Performansı Hayal Kırıklığı Yarattı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Carey, hatanın kendisinden değil teknik bir arıza nedeniyle olduğunu kendisine verilen kulaklıkların arızalı olduğunu iddia etti. ABD basını ise yapımcı firmanın reyting için ünlü şarkıcıyı sabote ettiğini yazdı.

Yapım şirketi sözcüsü ise Carey’nin kariyerine saygı duyduklarını belirterek, canlı yayınlarda ufak tefek teknik hataların olabileceğini ancak araştırmalarına göre bu hatada kendilerinin payı olmadığını söyledi.

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ABD, Mariah Carey, yılbaşı,

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