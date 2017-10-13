Paris’ten sonra İstanbul’da

13 Ekim, 2017 | 15:01

Tuba Büyüküstün Umut Evirgen çifti Paris tatilinden sonra İstanbul’a döndü.

Büyüküstün ve Evirgen Paris’te gözlerden uzak vakit geçirdi ancak İstanbul’a döner dönmez çiftin birlikte tuttuğu ev konuşulmaya başlandı.

Duymayan Kalamasın’ın haberine göre, Onur Saylak’tan boşandıktan sonra işadamı Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün ayrılık sonrası kızlarıyla birklikte annesinin evine taşındı.

Şimdilerde ise Tuba Büyüküstün, sevgilisi ile birlikte Bebek’te ev tuttu. Ünlü oyuncu haftanın birkaç gününü yeni evde geçiriyor.