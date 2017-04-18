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Seren Akıska ABD’de Doğum Yaptı

18 Nisan, 2017 | 10:17

Seren Akıska ABD’de Doğum Yaptı

Seren Akıska, ABD’de doğum yaptı. Ünlü şarkıcının sağlıklı bir erkek bebeği oldu.

Masumane ve Geçmiş Olsun şarkılarıyla tanınan Seren Akıska, anne oldu. ABD’de doğum yapan başarılı şarkıcının bir oğlu oldu.

Ohio eyaletindeki bir hastanede doğum yapan Seren Akıska, oğluna Aren ismini verdi. Eşinin hamilelik sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, “Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim” ifadelerini kullandı.

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ABD, Seren Akıska,

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