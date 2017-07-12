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Tac Mahal Hatırası

12 Temmuz, 2017 | 10:18

Bülent Ersoy Tac Mahal

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Hindistan’da Tac Mahal’i ziyaret etti.

Dünya Güzellerim isimli seyahat ve eğlence programının Hindistan Turları sürüyor. Bülent Ersoy, Banu Alkan Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy’dan oluşan grup, Hindistan kültürünü yakından tanımaya devam ediyor.

Tac Mahal Hatırası

Bülent Ersoy, Hindistan’da Agra şehrine giderek, Tac Mahal’i ziyaret etti. Babür İmparatoru Şah Cihan’ın, çok sevdiği Mümtaz Mahal’in çocuğunu doğurduğu sırada vefat etmesinin anısına yaptırdığı 23 yılda tamamlanan İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olan Tac Mahal’de dua eden Diva, duygu dolu anlar yaşadı.

Bülent Ersoy daha sonra Tac Mahal’den ayrılmadan anı fotoğrafı da çektirdi. Dünya Güzellerim, ayrıca dünyaca meşhur olmuş Hint düğünlerini katılarak eğlenceli anlar yaşadılar.

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Bülent Ersoy, Hindistan, Tac Mahal,

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