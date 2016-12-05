Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Times Meydanı Yılbaşı Gecesinde Dünyaca Ünlü İsimleri Ağırlayacak

05 Aralık, 2016 | 10:12

Times Meydanı Yılbaşı Gecesinde Dünyaca Ünlü İsimleri Ağırlayacak

ABD’de Yılbaşı gecesinin en hareketli geçtiği mekanlardan olan Times Meydanında, dünyaca ünlü isimler sahne alacak.

Yılbaşı kutlamalarının en renkli ve eğlenceli duraklarından biri olan New York, bu yıl Times Meydanı’nda düzenlenecek Yılbaşı konserleriyle yeni yıla damga vuracak.

New Year’s Eve (Yeni Yıl Arifesi) etkinlikleri kapsamında muhteşem konserlerin verileceği Times Meydanı ‘nda performans sergileyecek isimler arasında ABD’li rock grubu DNCE, Thomas Rhett, Gloria Estefan ve Fergie yer alıyor.

Mariah Carey Sürprizi

31 Aralık gecesinin en büyük sürprizi ise Mariah Carey olacak. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı yılbaşı geri sayımı öncesi Times Meydanı’nda sevenleri ile buluşacak. Her yıl 31 Aralık gecesi ABC kanalından canlı olarak yayınlanan Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (Dick Clark’ın Yeni Yıl Şovu) isimli programa konuk olacak Mariah Carey, Times Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşatacak.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
ABD, Mariah Carey, Times Meydanı, yılbaşı,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.
Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Beethoven Akademisi’nin Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü’ne layık görüldü.
Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü'nü aldı.
<

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.