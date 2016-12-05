Times Meydanı Yılbaşı Gecesinde Dünyaca Ünlü İsimleri Ağırlayacak

05 Aralık, 2016 | 10:12

ABD’de Yılbaşı gecesinin en hareketli geçtiği mekanlardan olan Times Meydanında, dünyaca ünlü isimler sahne alacak.

Yılbaşı kutlamalarının en renkli ve eğlenceli duraklarından biri olan New York, bu yıl Times Meydanı’nda düzenlenecek Yılbaşı konserleriyle yeni yıla damga vuracak.

New Year’s Eve (Yeni Yıl Arifesi) etkinlikleri kapsamında muhteşem konserlerin verileceği Times Meydanı ‘nda performans sergileyecek isimler arasında ABD’li rock grubu DNCE, Thomas Rhett, Gloria Estefan ve Fergie yer alıyor.

Mariah Carey Sürprizi

31 Aralık gecesinin en büyük sürprizi ise Mariah Carey olacak. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı yılbaşı geri sayımı öncesi Times Meydanı’nda sevenleri ile buluşacak. Her yıl 31 Aralık gecesi ABC kanalından canlı olarak yayınlanan Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (Dick Clark’ın Yeni Yıl Şovu) isimli programa konuk olacak Mariah Carey, Times Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşatacak.