İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir adım atıldı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karara ilişkin dosya detaylarıyla ilgili şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmazken, Yontunç’un yurt dışında olduğu belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti’nde olduğu öğrenildi

Esat Yontunç’un, Survivor çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öğrenildi. Hakkındaki yakalama kararının hangi soruşturma dosyasıyla bağlantılı olduğu konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Esat Yontunç’tan yakalama kararına ilk açıklama

Esat Yontunç, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yontunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim”

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Moda Koleji’nde başladı, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Acun Ilıcalı ile çocukluk yıllarından gelen bir tanışıklığı bulunan Yontunç, kariyerine medya alanında başladı. Ilıcalı’nın ekranlara çıkmasını sağlayan “Acun Firarda” programında kameraman olarak görev aldı. Zamanla iş ilişkileri gelişen ikili, ilerleyen süreçte Acun Medya’yı birlikte kurdu. Yontunç, şirkette ortak olarak yer aldı ve TV8’de yayınlanan başta Survivor olmak üzere çeşitli yapımlarda yapımcı olarak görev üstlendi.

