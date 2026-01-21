Sahneye adanan koca bir ömür, geride sayısız isim, hatıra ve eser bırakarak son buldu. Türk tiyatrosunun en güçlü imzalarından Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Haberi, Dormen’in gelini gazeteci Ayşe Arman Instagram paylaşımıyla duyurdu. Arman, “Hepimizin başı sağ olsun. Hocaların hocası Haldun Dormen’i az evvel kaybettik. Derin bir üzüntü içindeyiz” sözleriyle yaşadıkları acıyı paylaştı.

Haldun Dormen enfeksiyon sonrası yoğun bakıma alınmıştı

Usta sanatçı Haldun Dormen’in kısa süre önce geçirdiği enfeksiyonun ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dormen’in oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta yaptığı açıklamada babasının entübe edildiğini duyurmuştu.

Mersin’den sahneye uzanan bir hayat

Haldun Dormen, 5 Nisan 1928’de Mersin’de dünyaya geldi. Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım’ın çocuğu olan Dormen, eğitimini Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej’de tamamladı. Ardından ABD’de üniversite öğrenimi gören Dormen, bu süreçte tiyatrolarda da çalıştı. 1954’te Türkiye’ye dönen Dormen, Beyoğlu’nda Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli ve Erol Keskin ile Cep Tiyatrosu’nu kurdu. Dormen Tiyatrosu ise 1957’de sahne dünyasına kazandırdığı bir diğer önemli adım oldu.

Haldun Dormen, Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi pek çok sanatçının yetişmesinde rol oynadı. Dormen, 1961’de Türkiye’de Batılı anlamdaki ilk müzikal olarak kabul edilen “Sokak Kızı İrma”yı sahneledi.

Usta sanatçı, 1959 yılında Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren evlilikten Ömer adlı bir oğlu dünyaya geldi. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Dormen’in, bu yıl sanat hayatının 72’nci yılını kutladığı belirtildi.

Haldun Dormen, 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirildi. Dormen’in ayrıca birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldüğü ifade edildi.

