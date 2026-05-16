Türk futbolu için 17 Mayıs, yalnızca bir final maçının tarihi değil, Avrupa sahnesinde açılan en büyük sayfalardan biri olarak hafızalarda yerini koruyor. Galatasaray, 2000 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda Arsenal karşısına çıktığında, bu mücadele sarı-kırmızılıların Avrupa’daki ilk finali anlamına geliyordu. Uzatma dakikalarının ardından penaltılara taşınan gecede Galatasaray, İngiliz ekibini 4-1 mağlup ederek UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi ve Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı oldu.

Kopenhag’da Galatasaray için tarihe açılan final

2000 UEFA Kupası finali, 17 Mayıs 2000’de Parken Stadyumu’nda oynandı. Galatasaray ile Arsenal’i karşı karşıya getiren mücadele, 1999-2000 sezonunun son maçıydı.

Avrupa’nın en büyük ikinci kulüp organizasyonu olan UEFA Kupası’nın 29’uncu finalinde sahaya çıkan iki takım için de gece ayrı bir anlam taşıyordu. Galatasaray ilk kez bir Avrupa turnuvasında final oynarken, Arsenal de ilk UEFA Kupası finaline çıkmıştı. Karşılaşmayı 38 bin 919 seyirci tribünden takip etti.

Şampiyonlar Ligi’nden UEFA Kupası finaline uzanan yol

Galatasaray ve Arsenal, sezona UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başladı. Her iki takım da ilk grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Kupası’nda devam etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda Chelsea ve Hertha Berlin’in arkasında kaldıktan sonra UEFA Kupası’nın üçüncü turuna geçti. Arsenal ise Barcelona ve Fiorentina’nın ardından üçüncü olarak aynı rotaya dahil oldu. Bu noktadan sonra iki takım da Avrupa yolculuğunu adım adım finale taşıdı.

Galatasaray’ın final yürüyüşü

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası’nda finale gelene kadar önemli rakipleri eledi. Galatasaray bu süreçte Bologna, Borussia Dortmund, Mallorca ve Leeds United karşısında tur atladı.

Her eşleşme, Kopenhag’a giden yolun ayrı bir basamağı oldu. Galatasaray, Avrupa’daki ilk finaline yalnızca sonuçlarla değil, sezon boyunca gösterdiği dirençle ulaştı.

Arsenal de güçlü rakipleri geçti

İngiliz ekibi Arsenal de final yolunda dikkat çeken takımları geride bıraktı. Londra temsilcisi, UEFA Kupası serüveninde Nantes, Deportivo La Coruña, Werder Bremen ve Lens’i mağlup ederek finale çıktı.

Böylece Kopenhag’daki final, hem Galatasaray hem de Arsenal için sezonun Avrupa’daki son büyük sınavı haline geldi.

Penaltılarla gelen tarihi kupa

Finalde normal süre ve uzatma bölümü sonunda eşitlik bozulmadı. Kupayı kazanan tarafı penaltı atışları belirledi.

Galatasaray, penaltılarda Arsenal’e 4-1 üstünlük kurarak UEFA Kupası’nın sahibi oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Avrupa kupası kazanan ilk Türk takımı unvanını aldı.

Kopenhag’daki bu zafer, Galatasaray tarihinin en büyük başarılarından biri olurken, Türk futbolu için de yeni bir eşik anlamına geldi.

Zaferin ardından gelen yeni kapı

UEFA Kupa Galipleri Kupası’nın feshedilmesinin ardından Galatasaray, UEFA Süper Kupası için yarışan ilk UEFA Kupası galibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu başarının ardından daha sonra iptal edilen 2001 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı da elde etti.