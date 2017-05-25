Ariana Grande Konserleri İptal

25 Mayıs, 2017 | 15:59

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Manchester terör saldırısı sonrası vereceği konserleri iptal etti.

ABD’li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, 6 konserini iptal etti. ‘Dangerous Woman’ turu kapsamında dünyanın dört bir yanında konserler veren 23 yaşındaki şarkıcı, 5 Haziran tarihine kadar olan konserlerini iptal etti.

Genç şarkıcının yönetim ekibi, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, “”Manchester Arena’da yaşanan trajik olaydan dolayı, Dangerous Woman turu 5 Haziran tarihine kadar askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ariana Grande’nin Manchester Arena’daki konserinde düzenlenen terör saldırısında 22 kişi yaşamını yitirmişti.