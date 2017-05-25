Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Ariana Grande Konserleri İptal

25 Mayıs, 2017 | 15:59

Ariana Grande Konserlerini İptal Etti

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Manchester terör saldırısı sonrası vereceği konserleri iptal etti.

ABD’li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande, 6 konserini iptal etti. ‘Dangerous Woman’ turu kapsamında dünyanın dört bir yanında konserler veren 23 yaşındaki şarkıcı, 5 Haziran tarihine kadar olan konserlerini iptal etti.

Genç şarkıcının yönetim ekibi, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, “”Manchester Arena’da yaşanan trajik olaydan dolayı, Dangerous Woman turu 5 Haziran tarihine kadar askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ariana Grande’nin Manchester Arena’daki konserinde düzenlenen terör saldırısında 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Ariana Grande, Konser,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

İngiliz devi Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.