Enka Açıkhava’da Fazıl Say Rüzgarı

25 Temmuz, 2017 | 12:33

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava’da sanatseverlerle buluştu.

Fazıl Say, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda muhteşem bir konsere imza attı. Ünlü piyanist, Temmuz ayındaki Seoul turnesine özel hazırlanan repertuvar ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Fazıl Say, Chopin, Beethoven, Satie gibi büyük ustaların eserlerini kapsayan repertuvarında ART of Piano adı altında kendi eserlerinden oluşan bir seçkiye de yer verdi.

Ezan Arası

Konseri sırasında ezan okunması nedeniyle parçalarına ara veren Fazıl Say seyirciden büyük alkış aldı.