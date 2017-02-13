Riff Cohen Türkiye’ye Geliyor

13 Şubat, 2017 | 12:23

İsrailli şarkıcı Riff Cohen, nisan ayında 4 konserlik bir turne için Türkiye’ye geliyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın geleneksel müziklerini, rock müzik ile başarılı bir şekilde harmanlayarak Türkiye’de de kendisine sıkı bir hayran kitlesi oluşturan Riff Cohen, bir dizi konser için ülkemize geliyor.

Dramatik bir müzikal dil kullanan Riff Cohen’in şarkılarında, Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısının izleri görülüyor.

Riff Cohen Konser Programı

18-19 Nisan İstanbul Salon IKSV,

20 Nisan Ankara If Performance Hall,

22 Nisan İzmir Ooze Venue.

Riff Cohen Türkiye’ye Yabancı Değil

Riff Cohen, ünlü şarkıcı Simge’nin ‘Miş Miş’ olarak Türkçe’ye uyarlayıp hit haline getirdiği ‘Dans mon Quartier’ isimli şarkısı ile tanınıyor.