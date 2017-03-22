Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Sıla Avrupa Turnesine Çıkıyor

22 Mart, 2017 | 11:04

Sıla Avrupa Turnesine Çıkıyor

Ünlü şarkıcı Sıla, Türkiye konserleri sonrası Avrupa turnesine çıkıyor.

“Heybeden Şarkılar” adlı konser serisiyle Türkiye’de konserler veren Sıla, rotasını Avrupa’ya çevirdi. Başarılı şarkıcı, Mart ve Nisan aylarında Hollanda, Almanya, Danimarka, İsveç ve İngiltere’yi kapsayan Avrupa turnesinde konserler verecek.

Sıla, ilk olarak 25 Mart günü Amsterdam’da başlayacağı 11 konserlik Avrupa turnesini, 30 Nisan’da Nürnberg’de tamamlayacak.

Sıla Avrupa Turnesi Konser Programı Şu Şekilde;

25 Mart – Amsterdam – Box

31 Mart – Mannheim; Rosengarten

8 Nisan – Berlin; Columbia Halle

13 Nisan – Bielefeld; Ringlokschuppen

14 Nisan – Hamburg; Moda Club

15 Nisan – Düsseldorf; Mitsubishi Electric Halle

21 Nisan – Kopenhag; Musikteatret Albertslund

22 Nisan – Stockholm; City Conference Centre

23 Nisan – Londra; Indigo at The O2

29 Nisan – Münih; Kesselhaus

30 Nisan – Nürnberg; Meistersingerhalle Nürnberg

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Konser, Sıla,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure, açıldığı günden bu yana aile tatilinin vazgeçilmez adresi oldu.
Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Haluk Levent’ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı

Usta sanatçı Haluk Levent'ten Muhteşem İzmir Marşı Performansı- Video İzle
Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik programları hakkında en yetkili ağızdan açıklama geldi. Tamamı yayından kaldırılıyor.
Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Ronaldo Ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo ve Ümmiye Teyze Aynı Filmde Buluştu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.