Sıla Avrupa Turnesine Çıkıyor
Ünlü şarkıcı Sıla, Türkiye konserleri sonrası Avrupa turnesine çıkıyor.
“Heybeden Şarkılar” adlı konser serisiyle Türkiye’de konserler veren Sıla, rotasını Avrupa’ya çevirdi. Başarılı şarkıcı, Mart ve Nisan aylarında Hollanda, Almanya, Danimarka, İsveç ve İngiltere’yi kapsayan Avrupa turnesinde konserler verecek.
Sıla, ilk olarak 25 Mart günü Amsterdam’da başlayacağı 11 konserlik Avrupa turnesini, 30 Nisan’da Nürnberg’de tamamlayacak.
Sıla Avrupa Turnesi Konser Programı Şu Şekilde;
25 Mart – Amsterdam – Box
31 Mart – Mannheim; Rosengarten
8 Nisan – Berlin; Columbia Halle
13 Nisan – Bielefeld; Ringlokschuppen
14 Nisan – Hamburg; Moda Club
15 Nisan – Düsseldorf; Mitsubishi Electric Halle
21 Nisan – Kopenhag; Musikteatret Albertslund
22 Nisan – Stockholm; City Conference Centre
23 Nisan – Londra; Indigo at The O2
29 Nisan – Münih; Kesselhaus
30 Nisan – Nürnberg; Meistersingerhalle Nürnberg
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