Fazıl Say Ayakta Alkışlandı

06 Aralık, 2016 | 09:58

Ünlü piyanist Fazıl Say, New York’ta verdiği konser sonrası dakikalarca ayakta alkışlandı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Fazıl Say, 3 Aralık günü New York’taki Carnegie Müzik Salonu’nda Orpheus orkestrası ile birlikte muhteşem bir konsere imza attı.

ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Amerikalı sanatseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği konserin biletleri günler öncesinden tükenmişti. Fazıl Say, dünyanın en ünlü salonlarından biri olarak kabul edilen Carnegie Müzik Salonu’nda 2500 kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sonrası dakikalarca ayakta alkışlanan Fazıl Say, hayranlarının aldığı CD’lerini imzalamayı ihmal etmedi.