Fazıl Say Özlenen Eseri Sait Faik İle İstanbullu Dinleyicilerin Karşısında

18 Ocak, 2017 | 11:05

Fazıl Say uzun zamandır özlenen Sait Faik eseriyle 20 Şubat’ta İstanbullu dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya prömiyeri, 2014’teki 42.İstanbul Müzik Festivali kapsamında Burgazada’da gerçekleştirilen eser uzun bir aranın ardından kültür ve sanatın merkezi TİM Show Center’da yeniden ölümsüzleşecek.

2014 yılında, Sait Faik’in ölümünün 60. yılı dolayısıyla İstanbul Müzik Festivali kapsamında Fazıl Say’a özel olarak sipariş edilen Sait Faik eseri, seslendirildiği her konserde büyük ses getirdi. Ölümünün 60. Yılında, çağdaş hikayeciliğe yaptığı katkılarla Türkiye edebiyatında bir dönüm noktası sayılan Sait Faik’i anan dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, etkileyici eserini bu kez de TİM Sahnesi’nde dinleyicisiyle buluşturuyor.

“Tamamı makamsal olduğu için benim için bir ilktir ve özeldir. Bir klasik müzik bestecisinin Türk sanat musikisine bu kadar yakınlaşmak istemesi sanırım tarihte de ilk olmuştur.” diyen Fazıl Say, “piyano ile kanunun, viyolonsel ile kemençenin diyalog ve bütünleşme halinde olacağı bir ilk yaratmak istiyorum” diyerek yola çıktığı eserini, Sait Faik’in “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” hikâyesi üzerine yazdığı bir sahne eseri olarak tanımlıyor.

Özen Yula’nın yazıp sahnelediği bir edebiyat-müzik buluşması niteliğindeki eserde tiyatro oyuncuları Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin anlatıcı rolünü üstleniyorlar. Operadan Türk Halk Müziğine geniş yelpazede etkileyici yorumuyla Zeynep Halvaşi ile Say’ın “İlk Şarkılar” ve “Yeni Şarkılar” albümlerinde beraber çalıştığı, sesiyle dinleyiciyi derinden etkileyen Serenad Bağcan da Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşıyor.

Türkiye’nin en iyi müzisyenleri arasında bulunan Mehmet Yasemin, İmge Tilif, Filip Kowalski, Indira Mas’tan oluşan Yaylı Dörtlüsü, kanunda Hakan Güngör, kemençede Derya Türkan ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli Fazıl Say’a eşlik ederek esere hayat veren diğer sanatçılar.

Dünya prömiyeri Sait Faik’in yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği, pek çok hikayesini kaleme aldığı ve anılarının adeta zamanda asılı kaldığı Burgazada sahilinde gerçekleşen Sait Faik eseri, 20 Şubat 2017’de, yıldız kadrosunun olağanüstü performansıyla TİM Show Center’da dinleyenleri derin bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.