11 Mayıs, 2017 | 13:43

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Hindistan’da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, önceki akşam Hindistan’ın Mumbai şehrinde muhteşem bir konsere imza attı. DY Patil Stadyumu’nda Hint hayranlarıyla buluşan genç şarkıcı konserini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bieber’ın konserini izlemeye gelenler arasından Alia Bhatt, Malaika Arora Khan, Sonali Bendre ve Pooja Hegde gibi Bollywood ünlüleri de vardı.

Hindistan Gezisini İptal Etti

Öte yandan konser sonrası Jaipur ve Agra’daki gezi planlarını iptal eden Justin Bieber, Hindistan’dan ayrıldı. Pop yıldızının Agra’daki Tac Mahal’ı ziyaret edip Rajasthan kum tepelerinde şahane bir yemek yemesi ve develerle geziye katılması bekleniyordu.