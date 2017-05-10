Justin Bieber’dan Hindistan Konseri Öncesi İlginç İstekler

10 Mayıs, 2017 | 14:21

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 10 Mayıs’taki Hindistan konseri öncesi ilginç istekleriyle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Purpose Turnesi kapsamında 10 Mayıs’ta Hindistan’ın Mumbai şehrinde sahne alacak. 23 yaşındaki şarkıcının konser öncesi istekleri ise herkesi şaşırttı.

Justin Bieber, Mumbai’yi gezmek için Rolls-Royce marka bir araç ve 120 kişilik ekibi içinse 10 lüks otomobille iki minübüs istedi. Bieber’ın ayrıca konser vereceği DY Patil Stadyumu’na inmek için de helikopter tercih ettiği öğrenildi.

İlginç İstekler Bitmez

Genç şarkıcının Hindistan konseri için beş yıldızlı iki otel kapatılacak. Justin’in süit odası Babür İmparatorluğu temalı resimler ve mor karanfillerle süslenecek ve şarkıcının stres atması için yoga malzemeleri ile masöz hazır bulunacak.

YIL BOYUNCA PARA İADESİ GARANTİLİ HİNDİSTAN TURLARI

Soslanmış mevsim sebzeleri, jelibon şekerleme kuruyemiş, patlamış mısır ve siyah çikolata gibi daha birçok ilginç isteği olan Justin Bieber için Hindistan ve dünya basınında yer alan haberlerde “Justin Konser için Hindistan’ı istiyor” yorumları yapıldı.