İstanbul’da ünlü isimlerin de yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında laboratuvar sonuçlarıyla birlikte dosyada yeni bir süreç başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geçen ay yapılan operasyonda haklarında işlem başlatılan 25 şüpheliden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda bazı tanınmış isimlerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonu 21 Mayıs’ta yapılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mayıs’ta çok sayıda adrese operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmada oyuncu Serenay Sarıkaya, oyuncu Yağmur Ünal, Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, gazeteci Mirgün Cabas, Volkan Bahçekapılı ve şarkıcı Niran Ünsal’ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonun ardından bazı isimler Adli Tıp Kurumu’na götürülerek biyolojik inceleme kapsamında numune verdi.

Volkan Bahçekapılı uyuşturucu testi pozitif mi?

Soruşturma kapsamında alınan örneklerin incelenmesinin ardından 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılık açıklama yapmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada uyuşturucu maddeyle mücadelenin farklı başlıklar altında sürdüğünü bildirmişti.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçların savcılık dosyasında değerlendirileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında test sonuçları, ifadeler ve diğer delillerin birlikte inceleneceği, hukuki sürecin savcılığın değerlendirmesiyle ilerleyeceği belirtildi.