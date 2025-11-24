İtalya’nın hafızasında silinmez bir iz bırakan, güçlü yorumuyla kuşakları birbirine bağlayan Ornella Vanoni, Milano’daki evinde ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi kısa sürede ülke geneline yayıldı ve müzik dünyasında derin bir yankı uyandırdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Vanoni’nin “herkesin tanıdığı, asla karıştırılamayacak bir ses” olduğunu vurgulayarak sanatçıya duyduğu saygıyı dile getirdi.

Ornella Vanoni kimdir?

1934’te Milano’da dünyaya gelen Vanoni, eğitim yıllarını İtalya ve Avrupa’daki okullarda geçirdi. Sanat yolculuğu ise Milano’nun ünlü Piccolo Teatro’sunda başladı. Burada yönetmen Giorgio Strehler ile tanışması, hem kariyerinin hem kişisel hikâyesinin yönünü değiştirdi.

Tiyatronun ardından müziğe geçiş

Vanoni sahneye ilk çıkışını tiyatroda yaptı ancak kısa süre sonra müzikte aradığını buldu. 1950’lerin sonunda Strehler’in teşvikiyle “canzoni della mala” olarak bilinen ve Milano’nun karanlık sokaklarını anlatan şarkıları yorumlamaya başladı. Bu eserler onu ülke çapında tanınan bir isim haline getirdi.

Kariyerini şekillendiren şarkılar

Yedi on yıla yayılan kariyeri boyunca 40’tan fazla stüdyo albümü yayımlayan Vanoni, dünya çapında 50 milyonun üzerinde satışa ulaştı. “Senza fine”, “L’appuntamento”, “La musica è finita” ve “Una ragione di più”, onun adını müzik tarihine yazdıran şarkılar arasında yer aldı. “L’appuntamento” 2004’te Ocean’s Twelve filminde kullanılarak yeni kuşaklar tarafından da keşfedildi.

Uluslararası işbirlikleriyle genişleyen bir miras

Vanoni’nin müziği yalnızca İtalya ile sınırlı kalmadı. Herbie Hancock, Gil Evans ve George Benson gibi dünyaca ünlü isimlerle ortak projelere imza attı. Gino Paoli ile hem sanatsal hem duygusal ilişkisi, “Senza fine” gibi klasiklerin doğmasına vesile oldu.

Sanremo sahnesinin tanıdık yüzü

Sekiz kez Sanremo Müzik Festivali’ne katılan Vanoni, 1968’de “Casa Bianca” ile ikinciliğe ulaştı. 1999’da festivalde ilk kez bir sanatçıya verilen kariyer ödülünün sahibi oldu. Ayrıca iki kez kazandığı Premio Tenco ile hem yorumcu hem söz yazarı olarak ödüllendirilen tek İtalyan sanatçı unvanını taşıdı.

Bir kültür ikonunun vedası

Kırmızı saçları, zarif duruşu ve içtenliğiyle ekranların sevilen yüzü olan Vanoni, televizyon programlarında anlattığı hikâyeler ve kendine özgü mizahıyla da hafızalara kazındı. 87 yaşında yayımladığı Unica albümünde hayatın kırılganlığına ve direncine dair şarkılar seslendirdi.

