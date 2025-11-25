New York’ta düzenlenen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye, Show TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Deha dizisiyle büyük bir gurur yaşadı. ABD dışında üretilen yapımları ödüllendiren organizasyonda Deha, Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak “En İyi Pembe Dizi (Telenovela)” ödülünün sahibi oldu. Ekip, uluslararası başarıyı sahnede hep birlikte kutlarken, Türkiye’nin dünya televizyon endüstrisindeki yükselen etkisini de bir kez daha göstermiş oldu.

Deha ekibinden duygu dolu açıklamalar

Ödül törenine katılan ekip adına ilk söz alan başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, heyecanını gizleyemediğini belirterek, “Kocaman bir ekip işi bu. Çok küçük bir ekiple geldik ama ödülü tüm çalışma arkadaşlarımız adına alıyoruz. Çok heyecanlıyım.” dedi.

Dizinin yönetmeni Umut Aral ise Türkiye’yi temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, “Bu ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldık. Anlatılamayacak kadar özel bir duygu.” ifadelerini kullandı.

Senarist Damla Serim de, “Burada olmak harika bir duygu. Çok büyük bir gurur.” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Türkiye’nin uluslararası başarısı

Ay Yapım ekibi, New York’ta ödülü teslim alarak Deha’nın küresel yolculuğunda önemli bir adım daha attı. Yapım, Türkiye’nin uluslararası arenadaki prestijine katkı sağlayarak Türk dizilerinin küresel ölçekteki gücünü yeniden kanıtladı.

Deha’nın hikâyesi

Deha, olağanüstü matematik zekâsına sahip genç Devranın; bir tarafta parlak bir gelecek için verilen mücadele, diğer tarafta ise baskıcı babasının gölgesi altında sıkışan hayatının yarattığı gerilimli ve sürükleyici çatışmayı konu alan bir aile draması olarak dikkat çekiyor.

