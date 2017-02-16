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Angelina Jolie Ve Cristiano Ronaldo Türk Dizisinde

16 Şubat, 2017 | 09:06

Angelina Jolie Ve Cristiano Ronaldo Türk Dizisinde

Ünlü oyuncu Angelina Jolie ile yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Türk dizisinde rol alacak.

Suriyeli bir ailenin dramını konu alan 3 sezonluk Türk dizisinin fragman çekimleri Gaziantep’te başladı.

Angelina Jolie ve Real Madrdid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun projede yer alacağını dizinin yönetmeni Eyüp Dirlik doğruladı.

Perihan Savaş ve Hülya Koçyiğit gibi birçok sürpriz ismin konuk oyuncu olarak yer alacağı ‘Hayat Köprüsü’ isimli dizi, Türkiye’nin yanı sıra Latin Amerika ve Ortadoğu’da da yayınlanacak.

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Angelina Jolie, Cristiano Ronaldo,

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